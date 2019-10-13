В начале октября в прессе распространились сообщения об уходе Юлии Михалковой из коллектива Уральские пельмени. Представители команды прокомментировали эти слухи.

В начале октября в прессе распространились сообщения об уходе Юлии Михалковой из коллектива "Уральские пельмени". Представители команды прокомментировали эти слухи.Генеральный директор Евгений Орлов подтвердил, что Юлия Михалкова больше не будет участвовать в шоу "Уральские пельмени. В беседе с корреспондентами он рассказал, что артистка переехала в Москву теперь будет работать над собственными проектами."Мы с большим пониманием отнеслись к желанию Юли заняться личной и общественной жизнью. Очень рады тому, как у нее все складывается сейчас. Уверены, что наши зрители, как и коллектив "Уральских пельменей", пожелают Юле счастья и успехов", – приводит его словаРанее внимательные поклонники обратили внимание на то, что имя актрисы отсутствует на афишах шоу "". Они высказали предположение, что знаменитость могла покинуть юмористический коллектив.Напомним, в 2015 году из проекта ушел Сергей Нетиевский. Коллеги обвинили артиста в незаконном выводе средств. В 2018 году с командой перестали гастролировать Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Юмористы будут участвовать только в концертах в Москве и Екатеринбурге, а также в съемках для телеканала СТС.