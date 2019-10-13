В подмосковной Кашире в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек, еще пятеро пострадали.

В подмосковной Кашире в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек, еще пятеро пострадали.Трагический инцидент произошел на 134-м км трассы М6 в районе деревни Каменки. Одна из столкнувшихся машин — автомобиль такси Hyundai Solaris. По поступающим данным, один из погибших — ребенок, еще двое детей среди пострадавших, сообщает РИА Новости.В районе места ДТП в связи со случившимся и проводимыми сотрудниками правоохранительных органов следственными действиями ограничено движение транспорта. В ликвидации последствий аварии задействовано 36 человек и 13 единиц техники, передает ТАСС.