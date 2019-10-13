Министерство культуры Украины представило список российских артистов, которые могут представлять угрозу безопасности страны. Эксперт раскритиковал перечень, отметив, что Владимир Зеленский набрал дилетантов в ведомство.

Министерство культуры Украины представило список российских артистов, которые могут представлять угрозу безопасности страны. Эксперт раскритиковал перечень, отметив, что Владимир Зеленский набрал дилетантов в ведомство.Служба безопасности Украины направила в Министерство культуры обновленный список российских деятелей, которые могут представлять угрозу для государства. В перечень вошли такие персоны, как Иосиф Кобзон, Станислав Говорухин, Валентин Гафт, Надежда Бабкина и многие другие.Обнародованный список вызвал много вопросов у члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна. Он не понимает, как умершие певец Иосиф Кобзон и режиссер Станислав Говорухин могут быть опасны для Украины."Эти артисты с того света тоже угрожают безопасности Украины? Они уже умерли и об этом знают все! Какой позор! Какой непрофессионализм! Стыдно!", – возмутился эксперт в разговоре с корреспондентом "Дни.ру".Вадим Манукян предположил, что украинский лидер плохо разбирается в людях, раз пустил таких дилетантов в высшие органы власти. " просто обязан выгнать тех людей из Минкульта, которые опубликовали эти списки на официальном сайте ведомства! А лучше и самого министра культуры!", – заключил член экспертного совета.