Подозреваемый в совершении убийства девятилетней школьницы в Саратове заключен под стражу. Мужчина признал свою вину и рассказал следователям об обстоятельствах страшного преступления, ставшего резонансным.

Суд вынес решение о заключении под стражу мужчины, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета Российской Федерации.Напомним, что ребенок пропал 9 октября – в тот день девочка ушла в школу и не вернулась. Стражи порядка установили и задержали предполагаемого убийцу – им оказался 35-летний местный житель.Ранее судимый мужчина дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления.Как выяснилось, подозреваемый убил ребенка в гараже из-за неудобного вопроса. В ночь задержания горожане едва не устроили над ним самосуд.