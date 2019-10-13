Тайфун Хагибис ударил по Японии. В некоторых префектурах страны метеорологи объявили максимальный уровень угрозы. Двое человек погибли, еще 70 пострадали. Хагибис сравнивают по силе с тайфуном Ида 1958 года, из-за которого погибли 1269 человек.

Тайфун "Хагибис" ударил по Японии. В некоторых префектурах страны метеорологи объявили максимальный уровень угрозы. Двое человек погибли, еще 70 пострадали. "Хагибис" сравнивают по силе с тайфуном "Ида" 1958 года, из-за которого погибли 1269 человек.Тайфун "Хагибис" ударил по Токио около девяти вечера. Уровень опасности — фиолетовый, максимальный, это значит, что существует реальная угроза жизни. Под ударом стихии — в общей сложности 12 префектур. Сильнейший за последние десятилетия тропический ураган принес в район японской столицы беспрецедентное количество осадков.Задолго до того, как эпицентр тайфуна переместился на побережье самого густонаселенного японского острова Хонсю, уровень воды в реках поднялся до критической отметки.От запада Токио тайфун еще далеко, но река Тамагава уже вышла из берегов. Футбольное поле затопило. Жители окрестных домов получили срочный приказ об эвакуации.Чтобы избежать затопления, власти пошли на риск и в экстренном порядке открыли несколько дамб. Но жертв и разрушений избежать все же не удалось. К тому же "Хагибис" как настоящая беда пришел не один. На префектуру Тиба сегодня налетел смерч, уничтожив 12 домов и повредив еще 70, а в самый разгар стихии в зоне Токио случилось землетрясение магнитудой 5,7. Десятки тысяч людей перешли в убежища еще утром. Сегодня улицы Токио в буквальном смысле замерли в ожидании удара стихии.Движение остановлено, причина — тайфун. Отправление поездов на главном направлении между Токио и Осакой прекращено на неопределенный срок. После полудня в японской столице почти полностью встал общественный транспорт. Оба токийских аэропорта закрыли свои взлетно-посадочные полосы. К середине дня близость тайфуна ощущается в полной мере. Сила дождя и ветра уже такова, что в зонтике особого смысла нет.Такого не было, наверное, со времен войны: в субботний день в Токио заперты не только все супермаркеты, универмаги, кафе и рестораны, но и большинство мелких круглосуточных магазинов. По перекрестку перед станцией Сибуя, где сидит знаменитая собачка Хатико, каждый день проходят до двух миллионов человек, но сегодня там только журналисты, одинокие иностранцы — для них тайфун как опасный аттракцион, редкие токийцы, спешащие на последний поезд."Хагибис" — девятнадцатый в этом сезоне и второй за последний месяц тайфун, обрушившийся на столичный регион Японии, по силе он равен только мощному урагану "Ида". Шестьдесят лет назад шторм унес жизни 1269 человек. Принятые меры безопасности сегодня позволили свести ущерб к минимуму, но его истинный масштаб власти начнут устанавливать только с завтрашнего утра.