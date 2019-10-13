Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с Шальке-04 и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским Спартаком. Ожидается, что наставник поставит подпись в контракте в понедельник.

Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком". Ожидается, что наставник поставит подпись в контракте в понедельник и будет представлен в качестве главного тренера.Кроме того, известно, что договор между сторонами будет подписан сроком на два года и девять месяцев, о чем сообщает "Спорт-экспресс". Ежегодная зарплата тренера будет составлять два миллиона евро, включая различные бонусные выплаты.Напомним, что накануне Тедеско уже прилетал в столицу России для ознакомления с городом, стадионом "Спартака" и заключения предварительного соглашения с красно-белыми.