В австрийском Линце подходит к завершению теннисный турнир серии WTA с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Состоялись полуфинальные встречи, в одной из которых российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от Елены Остапенко из Латвии.

В австрийском Линце подходит к завершению теннисный турнир серии WTA с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Состоялись полуфинальные встречи, в одной из которых российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от Елены Остапенко из Латвии.Действующая первая ракетка России разгромно выиграла первый сет у соперницы, отдав всего один гейм – 6:1. Во второй партии россиянка в упорной борьбе уступила на тай-брейке – 6:7 (5:7). В заключительном сете Александрову также ждала досадная неудача (5:7). Матч продолжался 2 часа 20 минут.24-летняя представительница России остановилась в шаге от финала, и не смогла повторить свое достижение прошлого сезона, когда она становилась финалисткой турнира в Линце. Остапенко же вышла в финал текущего розыгрыша, где 13 октября сыграет против американки Кори Гауфф.