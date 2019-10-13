В воскресенье сборная России по футболу проведет отборочный матч чемпионата Европы 2020 с командой Кипра. Встреча пройдет на поле соперника в Никосии. Накануне встречи тренер хозяев Ран Бен-Шимон встретился с прессой.

В воскресенье сборная России по футболу проведет отборочный матч чемпионата Европы 2020 с командой Кипра. Встреча пройдет на поле соперника в Никосии. Накануне встречи тренер хозяев Ран Бен-Шимон встретился с прессой.За три тура до конца отборочного турнира сборная России опережает команду Кипра на 8 очков. Это означает, что даже ничья сделает россиян недосягаемыми и выведет команду Станислава Черчесова в финальную стадию чемпионата Европы. Но сборная Кипра постарается выиграть, чтобы продлит интригу в группе"Мы будем играть против сильной и быстрой команды. Я очень уважаю главного тренера Станислава Черчесова, сборная Россия играет в современный футбол. Но это мой последний комплимент. Наша команда хочет выиграть, нам нужна поддержка болельщиков. Мы хотим добиться успеха в игре со столь сильной командой", — приводит ТАСС слова тренера киприотов."Я не буду объяснять стратегию игры. Мы будем идти до победного, пытаться показать хороший футбол. Уверен, что Россия будет менять свои тактические схемы. Ведь смотреть один и тот же фильм надоедает всем", — добавил израильский специалист.