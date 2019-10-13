За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из матчей дня Оттава Сенаторз на своем льду одержала победу над Тампа-Бэй Лайтнинг. Поединок завершился победой хозяев со счетом 4:2.

За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из матчей дня "Оттава Сенаторз" на своем льду одержала победу над "Тампа-Бэй Лайтнинг". Поединок завершился победой хозяев со счетом 4:2.Главным действующим лицом встречи стал российский нападающий "сенаторов" Владислав Наместников, набравший три очка. Сначала россиянин ассистировал своему одноклубнику Жан-Габриэлю Пажо, а затем при счете 2:2 поочередно забил две шайбы, ставшими победными для "Оттавы".#90's first as a Senator.