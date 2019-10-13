Уже можно подвести итоги того, как представительная делегация Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюминым наводила деловые и культурные мосты с Китаем.

Уже можно подвести итоги того, как представительная делегация Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюминым наводила деловые и культурные мосты с Китаем.Как ни пытался глава китайского автогиганта Great Wall Motors Вей Цзяньцзюнь усадить тульского губернатора Дюмина на пассажирское сиденье, не вышло. А как еще, если не самому, протестировать машину, которая хоть и китайской марки, но ведь точно такие же собираются и в Туле тоже. А в создании производства губернатор и сам участвовал.Как только машина разгоняется до 240 километров, китайский топ-менеджер сначала нервничает и даже ерзает в кресле, но, видя такую русскую невозмутимость, постепенно успокаивается. Два круга по испытательному заводскому треку — и первые впечатления."Видно, что военный человек, профессионал. Я чуть не вспотел", — признался Вей Цзяньцзюнь.В китайский Хэбэй делегация из Тульской области приехала, конечно, не только ради тест-драйва. Китайцы показывают цеха по штамповке и сборке кузовных элементов и даже раскрывают секреты. И хотя сквозь шум работающего конвейера журналистам почти ничего не слышно, отдельные фразы все объясняют."Почему мы решили инвестировать в наш совместный проект именно в Тульской области? Потому что увидели там огромный потенциал", — отметил Вей Цзяньцзюнь.Тому, как здесь организовано производство, могли бы позавидовать многие современные предприятия. Максимальная автоматизация. Ручная работа — уже на финальном этапе сборки. Именно так организовано производство и в Туле.Не просто сборка, а производство полного цикла, старт которому лидеры России и Китая дали в 2014-м, а уже весной этого года расписывались в Кремле на капоте первого внедорожника, собранного в Туле. Тогда же договорились и об организации второго этапа производства, ведь нынешняя производительность тульского завода — 150 тысяч машин в год — и локализация 30% далеко не предел. Губернатор Дюмин и глава китайского концерна определились с конкретными планами."Первая и вторая очередь – это большие инвестиции и две тысячи рабочих мест, причем 87% — это жители Тульской области", — сказал Алексей Дюмин.Китай и Тула на самом деле ближе, чем кажется. И тульские бренды здесь хорошо знакомы."Есть в китайском языке такое словосочетание – "огненный котел". И мы можем часто слышать, как оно слово вытесняется словом "самовар", — отметил Андрей Денисов, посол России в Китае.Со своим самоваром в Китай туляки ехать не стали, а вот свои знаменитые пряники и белевскую пастилу привезли. Теперь поставлять их будут напрямую. Четыре соглашения — на миллиард — заключили тульские кондитеры и аграрии.А вслед за второй очередью автопроизводства в Туле уже строят и планы на третью — мощные аккумуляторы для современного электротранспорта. А уж китайский опыт здесь будет кстати.