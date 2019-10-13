Медики установили взаимосвязь между скоростью ходьбы человека и биологическим возрастом его мозга.

Медики установили взаимосвязь между скоростью ходьбы человека и биологическим возрастом его мозга. Как рассказал пресс-службе Университета Дьюка один из авторов исследования — Терри Моффитт, те, кто в пожилом возрасте медленно передвигаются, уходят из жизни чаще, чем "спринтеры" тех же лет.Наблюдения заняли десятилетия и охватили более 900 жителей Новой Зеландии. Участников эксперимента, которым на момент старта программы уже исполнилось 45 лет, в течение всей жизни опрашивали и исследовали.Как выяснилось, у медленно ходящих меньше объем мозга, плотность коры головного мозга, и имеются признаки болезни малых сосудов, которая приводит к слабоумию и ишемическим инсультам.