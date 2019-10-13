Вокалистку
заподозрили в романе на стороне. Любовь Успенская спровоцировала слухи об
интрижке с актером Михаилом Ефремовым.
Вокалистку
заподозрили в романе на стороне. Любовь Успенская спровоцировала слухи об
интрижке с актером Михаилом Ефремовым.
Певица
посетила спектакль театра "Современник" с участием артиста. В финале, когда
все актеры вышли к публике на поклон, Любовь Успенская подбежала к сцене, чтобы
обнять Михаила Ефремова.
После артистка отчиталась о посещении театра в личном "Инстаграм". Успенская
восторгалась постановкой и актерской игрой Ефремова.
"Вчерашний
вечер, который я посвятила спектаклю "Амстердам", принес мне массу впечатлений,
позитивных эмоций и энергии… Михаил Ефремов, мой друг, актер, просто
невероятный человек, спасибо тебе за приглашение! Зарядилась по полной❤️❤️❤️
Всем настоятельно рекомендую посетить этот спектакль!)(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала знаменитость.
Между
тем очевидцам в театре показалось, что Любовь Успенская пришла далеко не просто
к другу. Тем более, что ранее они уже "случайно" встречались на отдыхе в
Майами, сообщает .
"Мы
встретились, чтобы провести время вместе, в приятной обстановке", – писала
артистка в микроблоге под совместной фотографией. Стоит отметить, что у и у Михаила Ефремова есть вторые половинки.
Напомним,
ранее в интервью вокалистка призналась, что не способна на измену, для нее
такое поведение неприемлемо. Есть ли у ее мужа бизнесмена Александра Плаксина кто-то на стороне, она не
знает и знать не хочет. Однако новость о любовнице может стать для нее сигналом
к действию.
"Я
из той категории людей, которые, наоборот, возбуждаются от того, что узнают об
измене. Это меня заводит. Но он мне не дает повода, сволочь", – говорила
.