Вокалистку заподозрили в романе на стороне. Любовь Успенская спровоцировала слухи об интрижке с актером Михаилом Ефремовым.

Вокалисткузаподозрили в романе на стороне. Любовь Успенская спровоцировала слухи обинтрижке с актером Михаилом Ефремовым.Певицапосетила спектакль театра "Современник" с участием артиста. В финале, когдавсе актеры вышли к публике на поклон, Любовь Успенская подбежала к сцене, чтобыобнять Михаила Ефремова.После артистка отчиталась о посещении театра в личном "Инстаграм". Успенскаявосторгалась постановкой и актерской игрой Ефремова."Вчерашнийвечер, который я посвятила спектаклю "Амстердам", принес мне массу впечатлений,позитивных эмоций и энергии… Михаил Ефремов, мой друг, актер, простоневероятный человек, спасибо тебе за приглашение! Зарядилась по полной❤️❤️❤️Всем настоятельно рекомендую посетить этот спектакль!)(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала знаменитость.Междутем очевидцам в театре показалось, что Любовь Успенская пришла далеко не просток другу. Тем более, что ранее они уже "случайно" встречались на отдыхе вМайами, сообщает ."Мывстретились, чтобы провести время вместе, в приятной обстановке", – писалаартистка в микроблоге под совместной фотографией. Стоит отметить, что у и у Михаила Ефремова есть вторые половинки.Напомним,ранее в интервью вокалистка призналась, что не способна на измену, для неетакое поведение неприемлемо. Есть ли у ее мужа бизнесмена Александра Плаксина кто-то на стороне, она незнает и знать не хочет. Однако новость о любовнице может стать для нее сигналомк действию."Яиз той категории людей, которые, наоборот, возбуждаются от того, что узнают обизмене. Это меня заводит. Но он мне не дает повода, сволочь", – говорила