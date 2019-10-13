Еще двое пострадавших находятся в больнице

18-летняя девушка погибла в результате автоаварии, которая произошла 12 октября на 7-ом км «Владимир-Муром-Арзамас», сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.По информации ведомства, причиной ДТП стал выезд на встречку: автомобиль Kia Rio оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с Ford.В результате 18-летняя пассажирка Ford скончалась на месте. Еще один пассажир этого автомобиля доставлен в больницу, водитель после оспотра медиков направлен на амбулаторное лечение. Госпитализирован также 55-летний водитель «корейца».По факту произошедшего проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.