Судебная тяжба, в которую был втянут бывший гражданский муж
певицы Юлии Началовой окончена. ООО Весенние инвестиции отказались от иска к
хоккеисту.
Судебная тяжба, в которую был втянут бывший гражданский муж
певицы Юлии Началовой окончена. ООО "Весенние инвестиции" отказались от иска к
хоккеисту.
Четыре года назад Александр Фролов совершил сделку со своей
тогда еще возлюбленной Юлией Началовой. Артистка искала деньги на запись нового
альбома и заграничный тур. Пара договорилась: спортсмен дает 20 миллионов
рублей, взамен артистка переоформляет на него половину апартаментов, которые
получила от экс-мужа Евгения Алдонина.
После Юлия Началова дала расписку о получении денег.
Александр Фролов, в свою очередь, зарегистрировал приобретенное имущество в Росреестре.
Когда отношения пары закончились, вокалистка заявила, что
денег не получала, а расписка фальшивая. Юлия Началова подала в суд,
предварительно продав "долг" Фролова нижегородской компании "Весенние
инвестиции". Организация потребовала от Александра уже 26 миллионов – шесть
миллионов накинули, как набежавшие за несколько лет проценты. Основные
разбирательства в суде начались уже после смерти певицы
Сейчас стало известно, что ООО "Весенние
инвестиции" отказались от иска. Александр Фролов, в свою очередь, отказался от
ответного иска к компании. Спортсмен останется владельцем половины апартаментов
. Вторая часть квартиры отойдет близким вокалистки – родителям и дочке
Вере.
"Судья Елена Кузнецова приняла
отказ и прекратила производство, что фактически поставило точку в этом громком
деле", – заявили представители Александра Фролова.
Отметим, что хоккеист уже
выигрывал дела у "Весенних инвестиций". В апреле 2019 года высшая инстанция отменила
сразу два незаконных постановления нижегородского судьи о проведении экспертизы
расписки и подсудности. Кроме того, вынесли частное определение прокурору, за
серию грубых нарушений закона. Дело передали в Москву, в Никулинский районный
суд, сообщает сайт .
Добавим, что семья
несколько раз заявляла, что хочет сохранить спорную жилплощадь. Будут ли
близкие вокалистки выкупать часть у Александра Фролова пока неизвестно.