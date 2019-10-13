Судебная тяжба, в которую был втянут бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой окончена. ООО Весенние инвестиции отказались от иска к хоккеисту.

Судебная тяжба, в которую был втянут бывший гражданский мужпевицы Юлии Началовой окончена. ООО "Весенние инвестиции" отказались от иска кхоккеисту.Четыре года назад Александр Фролов совершил сделку со своейтогда еще возлюбленной Юлией Началовой. Артистка искала деньги на запись новогоальбома и заграничный тур. Пара договорилась: спортсмен дает 20 миллионоврублей, взамен артистка переоформляет на него половину апартаментов, которыеполучила от экс-мужа Евгения Алдонина.После Юлия Началова дала расписку о получении денег.Александр Фролов, в свою очередь, зарегистрировал приобретенное имущество в Росреестре.Когда отношения пары закончились, вокалистка заявила, чтоденег не получала, а расписка фальшивая. Юлия Началова подала в суд,предварительно продав "долг" Фролова нижегородской компании "Весенниеинвестиции". Организация потребовала от Александра уже 26 миллионов – шестьмиллионов накинули, как набежавшие за несколько лет проценты. Основныеразбирательства в суде начались уже после смерти певицыСейчас стало известно, что ООО "Весенниеинвестиции" отказались от иска. Александр Фролов, в свою очередь, отказался отответного иска к компании. Спортсмен останется владельцем половины апартаментов. Вторая часть квартиры отойдет близким вокалистки – родителям и дочкеВере."Судья Елена Кузнецова принялаотказ и прекратила производство, что фактически поставило точку в этом громкомделе", – заявили представители Александра Фролова.Отметим, что хоккеист ужевыигрывал дела у "Весенних инвестиций". В апреле 2019 года высшая инстанция отмениласразу два незаконных постановления нижегородского судьи о проведении экспертизырасписки и подсудности. Кроме того, вынесли частное определение прокурору, засерию грубых нарушений закона. Дело передали в Москву, в Никулинский районныйсуд, сообщает сайт .Добавим, что семьянесколько раз заявляла, что хочет сохранить спорную жилплощадь. Будут либлизкие вокалистки выкупать часть у Александра Фролова пока неизвестно.