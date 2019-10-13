Гуманитарная ситуация в сирийской провинции Эль-Хасака продолжает обостряться. В городах Камышлия и Хасака скопилось больше ста тысяч жителей, которые покинули районы активных боевых действий. В нескольких местах прошли стихийные митинги против иностранной оккупации.

Гуманитарная ситуация в сирийской провинции Эль-Хасака продолжает обостряться. В городах Камышлия и Хасака скопилось больше ста тысяч жителей, которые покинули районы активных боевых действий. В нескольких местах прошли стихийные митинги против иностранной оккупации.На горячую линию центра поступают сообщения местных жителей: в населенных пунктах не работают магазины, больницы, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.Для предотвращения гуманитарной катастрофы Центр по примирению враждующих сторон призывает мировое сообщество способствовать скорейшему восстановлению суверенитета Сирии над восточными регионами страны, передает канал "Россия 24".9 октября Турция начала операцию "Источник мира", целью которой объявила уничтожение бандформирований и террористических группировок на севере Сирии, чтобы создать буферную зону — защитный пояс для турецкой границы. Туда смогут вернуться сирийские беженцы, нашедшие временный приют в Турции. Мировое сообщество в большинстве своем осудило действия Анкары.