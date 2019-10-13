В церкви американского города Пэлем (штат Нью-Гэмпшир), где проходила церемония бракосочетания, неизвестный открыл стрельбу. По меньшей мере два человека получили ранения, убитых нет. Нападавший задержан.

В церкви американского города Пэлем (штат Нью-Гэмпшир), где проходила церемония бракосочетания, неизвестный открыл стрельбу. По меньшей мере два человека получили ранения, убитых нет. Нападавший задержан.Раненых отвезли в местные больницы, об их состоянии пока ничего не известно. Имя стрелка, а также мотивы, толкнувшие его на преступление, не называются.В Пэлеме, который расположен в 64 километрах от Бостона, проживает около 12 тысяч человек.