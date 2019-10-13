В ДТП на муромской дороге погибла 18-летняя девушка

На 7 км автодороги " Владимир-Муром-Арзамас" произошло ДТП По предварительной информации от УМВД России по Владимирской области,55-летний водитель"Киа Рио" двигаясь в сторону Владимира , выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль "Форд".В результате ДТП в медицинском учреждении погибла 18-летняя пассажирка "Форд, водитель "Киа Рио" и еще один пассажир "Форд"госпитализированы.По факту дорожно-транспортного происшествия назначено проведение проверки. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.