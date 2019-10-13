Коллектив триумфально выступил в Германии. В Российском Доме науки и культуры.

Коллектив триумфально выступил в Германии. В Российском Доме науки и культуры.Протяжный, мелодичный, исконно владимирский голос рожка - поразил немецкую публику. Ансамбль "Владимирские рожечники", представил традиционное творчество нашей страны в Германии. Концерт лучших коллективов России под названием " Нематериальное культурное наследие и фольклор - достояние России" стал частью "Русских сезонов". Рожечник Елисей Карпов рассказывает: выступал в Берлине ещё в детстве, с другим коллективом. Сейчас совершенно другие впечатления.Елисей Карпов, музыкант: "Впечатления самые положительные о поездке, очень понравился город - красивый, чистый. С погодой нам очень повезло тоже, было солнечно, было тепло. Успели посмотреть много достопримечательностей, было свободное время, то есть концерт был у нас один."В ансамбле Елисей работает почти 4 года. "Стаж"- небольшой. В среднем владимирские рожечники играют в ансамбле по 10-15 лет. Музыканта всегда привлекала народная музыка, без современной адаптации. Артист играет на басовом рожке. Он гораздо больше обычного. Звук - низкий, насыщенный, глубокий, богатый обертонами. Звучание во многом зависит от окружающей среды: влажности, температуры.Елисей Карпов, музыкант: "Играть одному, сольно на рожке достаточно просто, но играть в ансамбле - вот это уже проблематично. Нужно слышать других участников и нужно подстраиваться под их звучание, чтобы было все гармонично. Поэтому инструмент достаточно сложный и овладеть им ну не так просто, мне пришлось заниматься около года, наверное, вот как я пришел в коллектив, чтобы у меня начало что-то получатся издавать, какие-то звуки. Но сейчас уже довольно-таки просто все уже, привык."Репертуар диктует сам инструмент. Владимирский рожок уникален, у него нет "пищика", он полый внутри, звук создается с помощью вибрации губ. Изначально играли на нем только во Владимирской губернии. А столицей рожка называли знаменитую деревню Мишнево. Пастухи использовали плавные напевы для сигналов во время работы. Душа современного коллектива - Александр Лебедев. Лауреат премии Правительства "Душа России". Вот уже много лет он руководит коллективом рожечников и знает всю историю владимирского рожка.Александр Лебедев, руководитель ансамбля "Владимирское рожечники": "О наших играющих пастухах, рожечниках пошла слава и в соседние губернии - это Ивановская, Московская, Тверская, Костромская - их стали туда приглашать пасти скот. Да даже они сами часто уходили, они этим зарабатывали на жизнь, они даже смеялись, ну вроде бы, ничего тебе не надо, вот рожок тебе. Везде по очереди, в каждом дворе кормили, и они, в свою очередь, научили играть там местных ребят."Владимирские рожечники выступали при императорском дворе. И вот уже третье столетие покоряют Европу. В 1884-ом знаменитый хор Николая Кондратьева был приглашен на международную выставку в Париже. Из столицы Франции на родину пришлось идти пешком. Все деньги украли.Фундамент коллектива - традиции и преемственность поколений. Современные рожечники равняются на предшественников, слушают старинные записи, чтобы "голос" рожка звучал сквозь века.Екатерина Таманова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"