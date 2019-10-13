Немецкие власти больше не разрешат поставлять в Турцию военную продукции, чтобы та не могла ее использовать в ходе операции Источник мира на северо-востоке Сирии, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Немецкие власти больше не разрешат поставлять в Турцию военную продукции, чтобы та не могла ее использовать в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, заявил главаМИД ФРГ Хайко Маас.С 2016 года Германия придерживается жесткой позиции в отношении таких поставок, в том числе и из-за действий Анкары в Африне. Однако в 2018 году треть оборонного экспорта пришлась на Турцию – это 248,2 миллиона долларов.9 октября стало известно о начале турецкой военной операции "Источник мира". По словам турецкого лидера Реджепа Эрдогана, ее цель — борьба против курдских боевиков и игиловцев (запрещено в России) на северо-востоке Сирии, передает "Интерфакс".