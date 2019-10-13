Местная жительница рисковала жизнью

Во Владимире женщина спасла 25-летнего мужчину из горящей машины.Женщина проезжала мимо и заметила автомобиль, который съехал в кювет и врезался в дерево. За рулем находился 25-летний мужчина. Он не мог самостоятельно выбраться из салона. Женщина вытащила его за мгновение до того, как загорелся автомобиль.На место аварии прибыли медики и спасатели. Пострадавшего увезли в больницу. Спасительница не пострадала, хотя рисковала здоровьем. Автомобиль полностью выгорел. За спасение мужчины женщину планируют поощрить.