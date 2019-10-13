Прославленная фигуристка и пресс-секретарь
российского президента счастливы в браке. Дмитрий Песков не стесняется говорить
о своей любви к Татьяне Навке публично.
Прославленная фигуристка и пресс-секретарь
российского президента счастливы в браке. Дмитрий Песков не стесняется говорить
о своей любви к Татьяне Навке публично.
Пресс-секретарь Владимира Путина,
общаясь с журналистами, ответил на вопрос, "что для него самое важное в жизни".
Дмитрий Песков не задумываясь сказал, что супруга.
"Моя жена хорошеет год от года.
Это самое главное, что происходит в моей жизни, и чем я восхищаюсь", – сообщил
муж Натьяны Навки телеканалу "Ю".
Отметим, что в тот момент
фигуристка была рядом с избранником, поэтому слышала его слова. Татьяна расцвела,
после признания Дмитрия.
Отметим, что Навка и Песков
вместе с 2010 года. В августе 2014 года у пары родилась общая дочь Надежда.
Через год знаменитости решили официально оформить отношения.
Свадьбу гуляли в Сочи, в элитном
отеле Rodina Grand Hotel & SPA. Поздравить жениха и невесту приезжали Филипп
Киркоров, Анна Семенович, Яна Рудковская, Алика Смехова, Николай Басков, Леонид
Агутин и Анжелика Варум, Валентин Юдашкин с семьей, Алексей Ягудин и многие
другие.
Для этот брак стал
вторым. Дмитрий Песков женился в третий раз. Первым мужем фигуристки был
коллега по цеху Александр Жулин. У бывших супругов есть дочь Александра.
От первой супруги, Анастасии
Буденной, у есть сын Николай. Вторая жена, Екатерина
Солоцинская, родила пресс-секретарю президента России дочь Елизавету и сыновей
Мика и Дени.