Прославленная фигуристка и пресс-секретарь российского президента счастливы в браке. Дмитрий Песков не стесняется говорить о своей любви к Татьяне Навке публично.

Прославленная фигуристка и пресс-секретарьроссийского президента счастливы в браке. Дмитрий Песков не стесняется говоритьо своей любви к Татьяне Навке публично.Пресс-секретарь Владимира Путина,общаясь с журналистами, ответил на вопрос, "что для него самое важное в жизни".Дмитрий Песков не задумываясь сказал, что супруга."Моя жена хорошеет год от года.Это самое главное, что происходит в моей жизни, и чем я восхищаюсь", – сообщилмуж Натьяны Навки телеканалу "Ю".Отметим, что в тот моментфигуристка была рядом с избранником, поэтому слышала его слова. Татьяна расцвела,после признания Дмитрия.Отметим, что Навка и Песковвместе с 2010 года. В августе 2014 года у пары родилась общая дочь Надежда.Через год знаменитости решили официально оформить отношения.Свадьбу гуляли в Сочи, в элитномотеле Rodina Grand Hotel & SPA. Поздравить жениха и невесту приезжали ФилиппКиркоров, Анна Семенович, Яна Рудковская, Алика Смехова, Николай Басков, ЛеонидАгутин и Анжелика Варум, Валентин Юдашкин с семьей, Алексей Ягудин и многиедругие.Для этот брак сталвторым. Дмитрий Песков женился в третий раз. Первым мужем фигуристки былколлега по цеху Александр Жулин. У бывших супругов есть дочь Александра.От первой супруги, АнастасииБуденной, у есть сын Николай. Вторая жена, ЕкатеринаСолоцинская, родила пресс-секретарю президента России дочь Елизавету и сыновейМика и Дени.