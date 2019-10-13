После удара тайфуна Хагибис, обрушившегося на Японию минувшей ночью, погода над Страной восходящего солнца сменилась на солнечную и ясную. При этом удар стихии принес огромное количество проблем, связанных с ликвидацией последствий непогоды.

После удара тайфуна "Хагибис", обрушившегося на Японию минувшей ночью, погода над Страной восходящего солнца сменилась на солнечную и ясную. При этом удар стихии, который метеорологи называют мощнейшим за несколько последних десятилетий, принес огромное количество проблем, связанных с ликвидацией последствий непогоды.Лишь некоторые из них – нарушенное железнодорожное, авиационное и автомобильное сообщение, перебои в подаче электроэнергии, подтопления на обширных территориях. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли, как минимум, десять человек, 22 до сих пор числятся пропавшими без вести, еще около 150 получили травмы различной степени тяжести, передает ТАСС.Как сообщалось, тайфун "Хагибис" обрушился на главный японский остров Хонсю в минувшую субботу вечером, пройдя прямо над столицей страны Токио. Наиболее тяжелое положение дел сложилось в префектуре Нагано, где произошел разлив реки Санано, приведший к затоплению обширной территории, плотно застроенной жилыми домами. Там проводится спасательная операция силами местных экстренных служб при поддержке подразделений Сил самообороны Японии.Сейчас Япония продолжает приходить в себя после вызванного непогодой транспортного коллапса. Работа главных международных аэропортов Токио — Ханэда и Нарита — частично восстановлена, они уже ведут прием международных рейсов, хотя тысячи внутренних рейсов все еще отменены. Движение скоростных поездов "Синкансэн" по ряду направлений будет возобновлено только к понедельнику.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел экстренное заседание кабинета министров, в ходе которого отдал распоряжение министерствам и ведомствам делать все необходимое для минимизации последствий стихийного бедствия и, в первую очередь, спасения жизней людей.Тайфун "Хагибис" стал уже 19-м ударившим по Японии тайфуном в этом сезоне. Национальное метеорологическое агентство страны сравнивало его с тайфуном "Ида", который в 1958 году обрушился на Японию, унеся жизни 1200 человек.