Ведущий реалити-шоу Дом-2 нелестно высказался о балерине. Влад Кадони раскритиковал образ Анастасии Волочковой.

Ведущий реалити-шоу "Дом-2" нелестно высказался о балерине. Влад Кадони раскритиковал образ Анастасии Волочковой.Телеведущий внимательно изучил наряд, в котором танцовщица появилась на выставке художника Никаса Сафронова "Иные миры" в Москве. По мнению эксперта, Анастасия Волочкова переборщила с яркими элементами."Длинное платье с обувью на тракторной подошве и шубой из чернобурки – я надену все лучшее сразу! А если это еще дополнить декольте со шнуровкой, диким мейком и такой прической, внимание окружающих точно обеспечено", – с иронией отметил Влад Кадони.Звезда шоу "Дома-2" считает, что балерина "семимильными шагами" движется к тому, чтобы стать фриком. Эксперт порекомендовал Анастасии Волочковой избавиться от яркого макияжа, сделать хорошую прическу и "вспомнить, что она дива-балерина, а не юмористка из прошлого", передает .Материал дополняется.