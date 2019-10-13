Российская сборная выиграла мировое первенство по шахматам среди юношей и девушек. Турнир прошел в индийском Мумбае.

Российская сборная выиграла мировое первенство по шахматам среди юношей и девушек. Турнир прошел в индийском Мумбае.Полина Шувалова победила среди девушек до 18 лет, Александра Оболенцева заработала бронзу. Лучшими в категории до 16 лет стали Рудик Макарян и Лея Гарифуллина. В этой же возрастной группе серебро взял Стефан Погосян.Таким образом, всего у нашей команды 5 медалей, включая 3 золотых, сообщает телеканал "Россия 24". Всего в чемпионате участвовали около 500 шахматистов из 60 стран.