Долгожданный триумф российских спортивных гимнастов на чемпионате мира в Штутгарте. Такого не было с 1991 года.

Долгожданный триумф российских спортивных гимнастов на чемпионате мира в Штутгарте. Такого не было с 1991 года.После выступления на первых снарядах по лицам российских атлетов видно, что они рассчитывали на более высокий результат. Никита Нагорный — второй, Артур Далалонян и вовсе на пятой строчке. И хотя все свои подходы спортсмены выполняют практически безукоризненно, первое место никак не дается. И только после четвертого этапа многоборья на опорном прыжке российский гимнаст выходит в лидеры.И первую строчку в рейтинге Никита Нагорный уже не отдаст никому. А вот Артуру Далалоняну за серебро пришлось серьезно побороться. Перед подходом на последний снаряд — брусья — он все же за чертой медального зачета.Упражнение выполнено без малейшего изъяна. Судя по улыбке, это понимает и сам спортсмен, но все же ждет окончательного решения судей. После того как объявляют наивысший балл, российские атлеты празднуют двойную победу.А вот золото команды и вовсе можно назвать историческим. Сборная России на чемпионате мира в Штутгарте также взяла наивысшую награду. Последний раз такой результат наши гимнасты показывали в 1991 году.Прекрасно завершила соревнования и женская команда. Российские гимнастки привезут с чемпионата мира домой серебряные медали.