Российский теннисист Даниил Медведев узнал имя своего соперника по решающему матчу престижного турнира категории ATP 1000 в Шанхае. Им стал немецкий спортсмен Александр Зверев, обыгравший в полуфинале итальянца Маттео Берреттини.

Российский теннисист Даниил Медведев узнал имя своего соперника по решающему матчу престижного турнира категории ATP 1000 в Шанхае. Им стал немецкий спортсмен Александр Зверев, обыгравший в полуфинале итальянца Маттео Берреттини.Зверев, являющийся шестой ракеткой мира, одержал победу над 13-м номером мирового рейтинга из Италии по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу немца. Общая продолжительность матча составила 1 час 8 минут.Финал между Зверевым и Медведевым состоится 13 октября и начнется в 11:30 по московскому времени. Этот матч станет для теннисистов пятой очной встречей. Счет личных поединков в пользу представителя Германии (4:0).