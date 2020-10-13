50-летний обвиняемый планировал использовать его в личных целях.

В августе текущего года полицейские обнаружили спиртосодержащую продукцию без лицензии, сообщает пресс-служба УМВД региона. Из двух грузовых автомобилей, находившихся в пользовании 50-летнего жителя Мурома, оперативники изъяли свыше 4 000 литров спирта на сумму более 165 тысяч рублей.Установлено, что алкоголь мужчина приобрёл у неизвестного лица и планировал использовать в личных целях.Однако употребить 4 000 литров спирта у него не получится. Теперь он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.3 УК РФ (незаконное хранение спиртосодержащей продукции). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.