В 4 школах Владимира ввели досрочные каникулы в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает администрация города. С 7 по 16 октября на внеплановый отдых ушли все

В 4 школах Владимира ввели досрочные каникулы в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает администрация города. С 7 по 16 октября на внеплановый отдых ушли все ученики школы №16. С 13 по 23 октября на каникулах ученики 4-9 классов школы №11. С 12 по 21 октября отдыхать будут ученики старших классов (8-11) в