Дама нанесла представителю власти несколько ударов по спине и голове, а также умудрилась ударить ногой в грудь.

5 сентября в Волгореченске Местный участковый уполномоченный полиции, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, предложил сыну 59-летней местной жительницы проследовать в отдел полиции для разбирательства и оформления протокола об административном правонарушении. В ответ на законное требование участкового женщина вспылила и накинулась на полицейского с кулаками, сообщает пресс-служба следственного комитета региона.Дама нанесла представителю власти несколько ударов по спине и голове, а также умудрилась ударить ногой в грудь.В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.Сотрудниками Следственного комитета РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении 59-летней жительницы города Волгореченска. Буйная мать подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ - применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.