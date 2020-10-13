В лидерах по-прежнему Кострома - здесь коронавирусная инфекция диагностирована у 41 жителя.

В лидерах по заболеваемости идёт Кострома. В областном центре Covid-19 диагностирован у 41 жителя. По 7 новых случаев заболевания в Костромском и Шарьинском районах. По 4 в Мантуровском и Галиче. Три человека заразились в Нерехте, два в Буе, по одному в Пыщуге, Волгореченске и Судиславском районе.Сейчас в регионе от инфекции лечатся 1343 пациента. 202 из них находятся в больницах. Восьмерым требуется поддержка ИВЛ. Выздоровели с начала пандемии 4131 человек. За прошедшие сутки выписан с больничного 101 житель региона.