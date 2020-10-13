Агрохимическая служба страны в этом году отмечает 55-пятилетие со дня своего основания. В 1964-ом году на базе областной сельскохозяйственной опытной станции была создана Владимирская зональная агрохимическая лаборатория - сейчас это центр агрохимической службы "Владимирский". Какие задачи выполняют современные агрохимики?
Агрохимическая служба страны в этом году отмечает 55-пятилетие со дня своего основания. В 1964-ом году на базе областной сельскохозяйственной опытной станции была создана Владимирская зональная агрохимическая лаборатория - сейчас это центр агрохимической службы "Владимирский" . Какие задачи выполняют современные агрохимики?
Мы находимся в лаборатории исследования почв , в которую поступают образцы со всей области - наши
агрохимики привозят сюда. В каждом таком контейнере образец почвы, отобранной специалистами центра со всех сельскохозяйственных угодий региона. Это, можно сказать, "почвенный архив" Владимирской области. В этом помещении - десятки тысяч проб, собранных за последнее пятилетие.
- СПК Пионер, Судогодский район, в этом году мы исследовали...
Образцы загружают в
хроматограф,
они проходят
токсикологический
и радиологический
анализы. Тяжелые металлы,
микотоксины, бензаперен - даже
микроскопическое содержание в грунте вредных веществ может
испортить урожай, рассказывает ветеран владимирской
агрохимии
Дина Кашникова.
Дина
Кашникова, агрохимик:
- Впитывается растениями и
для человека
это вредно , бензоперен. Там микроколичество , мы определяем его
в нанограммах на кубический
сантиметр , нанограммы. Самая мельчайшая частица - и она уже вредна для человека.
Занимаются
в центре агрохимической службы не только почвами , но и водой, кормами, удобрениями; фермеры привозят на проверку
свою продукцию-
контроль качества.
Сергей Лукьянов врио директора ГБУ Центр агрохимической службы "Владимирский":
- За прошедшие 55 лет
мы на каждом поле побывали уже 11 раз , мы провели 11 туров агрохимического обследования , сейчас ведем 12-й тур. Нас знают
все сельхозпроизводители. В каждом хозяйстве наши агрохимики
побывали уже более 11 раз.
Специалисты
агрохимцентра
оказывают высококвалифицированную помощь фермерам, владельцам
личных подсобных хозяйств, садоводам- по вопросам эффективного
и безопасного
использования
органических и минеральных
удобрений,
в разработке
проектной документации
на проведение
химической мелиорации почв. За последние годы
арсенал
владимирского центра
существенно обновился
и продолжает пополняться
современным
высокотехнологичным измерительным
оборудованием.
Сергей Лукьянов врио директора ГБУ Центр агрохимической службы "Владимирский":
- Мы
стоим сейчас на пороге больших изменений , задачи агрохимической службы нам Минсельхоз ставит амбициозные. Мы собираемся в ближайшие годы
проводить не только агрохимическое обследование, будем заниматься еще и геоботаническим обследованием. И мы будем иметь полное представление о том, как преодолеть нам негативные
процессы, которые происходят сегодня с нашими почвами.
Одна из главных проблем сейчас - увеличение
площади кислых почв , с каждым годом
этот показатель увеличивается и все
сильнее
сказывается
на
плодородии.
Остановить
процесс, заявляют агрохимики,
может только грамотное использование
удобрений и мелиорантов.
Никита Тарбеев, Александр Голубев, Вести Владимир.