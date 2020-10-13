Агрохимическая служба страны в этом году отмечает 55-пятилетие со дня своего основания. В 1964-ом году на базе областной сельскохозяйственной опытной станции была создана Владимирская зональная агрохимическая лаборатория - сейчас это центр агрохимической службы "Владимирский". Какие задачи выполняют современные агрохимики?

Агрохимическая служба страны в этом году отмечает 55-пятилетие со дня своего основания. В 1964-ом году на базе областной сельскохозяйственной опытной станции была создана Владимирская зональная агрохимическая лаборатория - сейчас это центр агрохимической службы "Владимирский" . Какие задачи выполняют современные агрохимики?Мы находимся в лаборатории исследования почв , в которую поступают образцы со всей области - нашиагрохимики привозят сюда. В каждом таком контейнере образец почвы, отобранной специалистами центра со всех сельскохозяйственных угодий региона. Это, можно сказать, "почвенный архив" Владимирской области. В этом помещении - десятки тысяч проб, собранных за последнее пятилетие.- СПК Пионер, Судогодский район, в этом году мы исследовали...Образцы загружают вхроматограф,они проходяттоксикологическийи радиологическийанализы. Тяжелые металлы,микотоксины, бензаперен - дажемикроскопическое содержание в грунте вредных веществ можетиспортить урожай, рассказывает ветеран владимирскойагрохимииДина Кашникова.ДинаКашникова, агрохимик:- Впитывается растениями идля человекаэто вредно , бензоперен. Там микроколичество , мы определяем егов нанограммах на кубическийсантиметр , нанограммы. Самая мельчайшая частица - и она уже вредна для человека.Занимаютсяв центре агрохимической службы не только почвами , но и водой, кормами, удобрениями; фермеры привозят на проверкусвою продукцию-контроль качества.Сергей Лукьянов врио директора ГБУ Центр агрохимической службы "Владимирский":- За прошедшие 55 летмы на каждом поле побывали уже 11 раз , мы провели 11 туров агрохимического обследования , сейчас ведем 12-й тур. Нас знаютвсе сельхозпроизводители. В каждом хозяйстве наши агрохимикипобывали уже более 11 раз.Специалистыагрохимцентраоказывают высококвалифицированную помощь фермерам, владельцамличных подсобных хозяйств, садоводам- по вопросам эффективногои безопасногоиспользованияорганических и минеральныхудобрений,в разработкепроектной документациина проведениехимической мелиорации почв. За последние годыарсеналвладимирского центрасущественно обновилсяи продолжает пополнятьсясовременнымвысокотехнологичным измерительнымоборудованием.Сергей Лукьянов врио директора ГБУ Центр агрохимической службы "Владимирский":- Мыстоим сейчас на пороге больших изменений , задачи агрохимической службы нам Минсельхоз ставит амбициозные. Мы собираемся в ближайшие годыпроводить не только агрохимическое обследование, будем заниматься еще и геоботаническим обследованием. И мы будем иметь полное представление о том, как преодолеть нам негативныепроцессы, которые происходят сегодня с нашими почвами.Одна из главных проблем сейчас - увеличениеплощади кислых почв , с каждым годомэтот показатель увеличивается и всесильнеесказываетсянаплодородии.Остановитьпроцесс, заявляют агрохимики,может только грамотное использованиеудобрений и мелиорантов.Никита Тарбеев, Александр Голубев, Вести Владимир.