Чтобы достучаться до областной власти, которая не обращает внимания на эту проблему, люди устроили флешмоб.
Чтобы достучаться до областной власти, которая не обращает внимания на эту проблему, люди устроили флешмоб.
В разных городах области они сделали фото на фоне известных достопримечательностей, чтобы показать, как красива и богата культурным наследием Владимирская область, которую варварски захламляют отходами. И выложили их в социальные сети.
В акции приняли участие активисты "Народного движения", общественной организации "Народный патруль", общественного движения "Чистый Покров", общественного движения "Зелёная метка".