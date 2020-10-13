Чтобы достучаться до областной власти, которая не обращает внимания на эту проблему, люди устроили флешмоб.

Чтобы достучаться до областной власти, которая не обращает внимания на эту проблему, люди устроили флешмоб.В разных городах области они сделали фото на фоне известных достопримечательностей, чтобы показать, как красива и богата культурным наследием Владимирская область, которую варварски захламляют отходами. И выложили их в социальные сети.В акции приняли участие активисты "Народного движения", общественной организации "Народный патруль", общественного движения "Чистый Покров", общественного движения "Зелёная метка".