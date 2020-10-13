Теперь муромлянину может грозить срок до трех лет.

В Муроме направлено в суд уголовное дело о незаконном хранении спиртосодержащей продукции. Обвинение предъявлено 50-летнему местному жителю. Сообщили в региональном УМВД.Напомним, что в конце августа из двух грузовых автомобилей, находившихся в пользовании обвиняемого, оперативники изъяли свыше 4000 литров спирта на сумму более 165 тысяч рублей.В ходе следствия установлено, что продукцию, не имеющую соответствующей маркировки, фигурант приобрел у неизвестного лица и планировал использовать в личных целях.Теперь муромлянину может грозить срок до трех лет.