Причина - сезонный рост заболеваемости ОРВИ и обострившаяся ситуация с пандемией коронавируса.

Осенние каникулы в большинстве учебных заведений Владимира должны начаться с 26 октября. Однако в четырёх школах областного центра они стартуют раньше срока. Причина - сезонный рост заболеваемости ОРВИ и обострившаяся ситуация с пандемией коронавируса. Таким образом, на отдых отправили школу №16, 11, 2 и старшеклассников 19-ой.Отметим, что решение о досрочном начале каникул, согласно рекомендациям департамента образования и Роспотребнадзора, принимает руководитель учебного заведения.Интересно, что в школах № 2, 11 и 16 будут организованы лагерные отряды с предоставлением горячего питания для учеников младших классов.