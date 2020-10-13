Отмены постановления местной администрации удалось добиться через суд.

Постановлением администрации города Коврова от 30 октября 2019 № 2558 утверждена плата за создание и содержание мест накопления твёрдых коммунальных отходов в размере 2, 02 руб. с 1 квадратного метра общей площади жилого (нежилого) помещения, для собственников индивидуальных жилых домов - 109, 08 рублей с одного индивидуального жилого дома.Однако по федеральному законодательству создание и содержание таких мест относится к компетенции органа местного самоуправления, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Больше того, полномочиями по установлению платы ковровская администрация не наделена. В связи с этим зимание платы за создание (содержание) мест накопления ТКО с жителей города является необоснованным.На основании изложенного главе города было внесено представление. Местная власть с мнением прокуратуры не согласилась и нарушения не устранила.Городской прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов горожан. Надзорное ведомство просило признать нормативно-правовой акт недействующим.Суд удовлетворил требования прокурора и признал постановление администрации города Коврова незаконным.Исполнение решения суда взято на контроль. В результате принятых мер реагирования фактов незаконного взимания палаты с граждан не допущено.