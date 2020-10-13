Кремль надеется на конституционную реформу и мягкий транзит власти в Белоруссии в следующем году. Наиболее предпочтительной фигурой для Москвы является бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, заявил политолог, директор института Политическая сфера Андрей Казакевич.

Кремль надеется на конституционную реформу и мягкий транзит власти в Белоруссии в следующем году. Наиболее предпочтительной фигурой для Москвы является бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, заявил политолог, директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич.Российское руководство заинтересовано в тишине и стабильности в братской республике, отметил эксперт. По его словам, в Москве ожидают, что в следующем году в Белоруссии пройдет конституционная реформа, затем досрочные президентские выборы.Реформа основного закона призвана создать более сложную политическую модель в Белоруссии, указал политолог. При таком раскладе Москва получит дополнительные рычаги влияния на республику, считает Казакевич.По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы в Белоруссии появились новые политические тяжеловесы. Эксперт считает, что Кремль отдает предпочтение бывшему руководителю "Белгазпромбанка", экс-кандидату в президенты Виктору Бабарико."Среди всех остальных он для Москвы более понятен: возглавлял долгое время компанию с российским капиталом. Он, наверное, рассматривается как более предсказуемый политик", – цитирует Казакевича портал "Белорусский партизан".Что касается Александра Лукашенко, то несмотря на его недавний визит к политзаключенным в СИЗО, к диалогу с оппозицией он по-прежнему не готов, убежден эксперт. Президент может пойти на договоренности с оппонентами, но только если те будут находиться в невыгодном положении, считает политолог.Лукашенко 4,5 часа общался с оппозиционерами, чтобы получить от них советы о том, как выжить в СИЗО.— Миша Ильин (@m_for_mixacb)Напомним, что 10 октября Александр Лукашенко неожиданно посетил СИЗО КГБ. По сообщениям белорусских СМИ, президент несколько часов говорил с политзаключенными о конституционной реформе. На встрече присутствовали Виктор Бабарико и члены Координационного совета оппозиции.В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Оппозиция не признает победу Александра Лукашенко на президентских выборах. Евросоюз ввел против его окружения персональные санкции.