Гастрольная жизнь владимирских артистов. Творческий процесс, после пожара в драматическом театре, у актёров не остановился. Они уже выпустили несколько премьер, сыграли ряд спектаклей на

Гастрольная жизнь владимирских артистов. Творческий процесс, после пожара в драматическом театре, у актёров не остановился. Они уже выпустили несколько премьер, сыграли ряд спектаклей на различных площадках. Что дальше? Какие гастрольные и фестивальные планы у артистов драматического театра?