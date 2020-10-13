На прошлой неделе Елену Исинбаеву высмеяли за путанную речь во время обращения к Владимиру Путину. Спортсменка пришла на шоу Вечерний Ургант, чтобы объяснить, почему не смогла сформулировать мысль.
На прошлой неделе Елену Исинбаеву высмеяли за путанную речь во время обращения к Владимиру Путину. Спортсменка пришла на шоу "Вечерний Ургант", чтобы объяснить, почему не смогла сформулировать мысль.
Исинбаева является председателем Ассоциации студенческих спортклубов, поэтому решила высказаться на президентском совете по физической культуре. Говоря о целях и задачах, спортсменка с заметным волнением произнесла: "Это общая цель нашей страны, это ваша.... ваша.... наша цель... но ваша задача... о, вернее, нет... уууу... В общем, то, что вы сказали сделать, мы это делаем".
В эфире Первого канала прыгунья объяснила: "Этот посыл был адресован всем, и я не могла сообразить, кому конкретно". Также Елена призналась, что мысли "реально путаются" во время выступления перед президентом.
Что касается смысла общения Исинбаевой и Путина, то спортсменка попросила президента выделить 15 миллионов рублей на оцифровку студенческого спорта.
Стоит добавить, что с момента выхода в эфир нового сезона шоу "Ледниковый период" поклонники телепроекта невзлюбили Исинбаеву. Пользователи Сети призывают организаторов убрать спортсменку из жюри по двум причинам: необъективное судейство и несвязная речь.
На просьбу телезрителей Илья Авербух. По его мнению, Елена находится на своем месте.