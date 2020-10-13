На прошлой неделе Елену Исинбаеву высмеяли за путанную речь во время обращения к Владимиру Путину. Спортсменка пришла на шоу Вечерний Ургант, чтобы объяснить, почему не смогла сформулировать мысль.

На прошлой неделе Елену Исинбаеву высмеяли за путанную речь во время обращения к Владимиру Путину. Спортсменка пришла на шоу "Вечерний Ургант", чтобы объяснить, почему не смогла сформулировать мысль.Исинбаева является председателем Ассоциации студенческих спортклубов, поэтому решила высказаться на президентском совете по физической культуре. Говоря о целях и задачах, спортсменка с заметным волнением произнесла: "Это общая цель нашей страны, это ваша.... ваша.... наша цель... но ваша задача... о, вернее, нет... уууу... В общем, то, что вы сказали сделать, мы это делаем".В эфире Первого канала прыгунья объяснила: "Этот посыл был адресован всем, и я не могла сообразить, кому конкретно". Также Елена призналась, что мысли "реально путаются" во время выступления перед президентом.Что касается смысла общения Исинбаевой и Путина, то спортсменка попросила президента выделить 15 миллионов рублей на оцифровку студенческого спорта.Стоит добавить, что с момента выхода в эфир нового сезона шоу "Ледниковый период" поклонники телепроекта невзлюбили Исинбаеву. Пользователи Сети призывают организаторов убрать спортсменку из жюри по двум причинам: необъективное судейство и несвязная речь.На просьбу телезрителей Илья Авербух. По его мнению, Елена находится на своем месте.