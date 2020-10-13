Бывший президент Украины Пётр Порошенко впервые за долгое время вышел на связь. Он записал видеообращение к народу, в котором поблагодарил врачей, спасших его от коронавируса. КОВИД у ..

Бывший президент Украины Пётр Порошенко впервые за долгое время вышел на связь. Он записал видеообращение к народу, в котором поблагодарил врачей, спасших его от коронавируса. КОВИД у политика протекал в тяжелой форме: у него было двустороннее воспаление легких.Порошенко назвал украинских медиков "настоящими защитниками" родины, отметив их труд в тяжелых условиях. Но внимание пользователей было приковано к внешнему виду экс-главы государства: 55-летний мужчина выглядел невероятно истощенным. Некоторые даже предположили, что ему пришлось прибегнуть к процедурам по омоложению, пишет .