Рост числа зараженных коронавирусом вполне объясним. С наступлением холодов иммунитет становится более уязвим для всевозможных заболеваний, поэтому важно беречь себя и близких.

Рост числа зараженных коронавирусом вполне объясним. С наступлением холодов иммунитет становится более уязвим для всевозможных заболеваний, поэтому важно беречь себя и близких.Вирусологи отметили, что с каждым месяцем повышается вероятность возникновения новой пандемии. Правда, в данном случае людям грозит не какой-то конкретный вирус, а так называемые супервирусы, устойчивые к актибиотикам.Из-за коронавируса люди стали чаще пользоваться сильнодействующими препаратами, которые ослабляют природный иммунитет, а заодно дают возможность бактериям приспосабливаться к лекарствам. Впрочем, возможно, очень скоро появится действенное лечение от COVID-19, которое позволит минимизировать риски.Пока что человечество может помочь себе само – с помощью заботы о собственном здоровье и самочувствии близких. Именно поэтому важно соблюдать дистанцию, а также носить маски в общественных местах.Коронавирус в МосквеЗаболели –334 813Умерли –5 629Выздоровели –262 750Коронавирус в РоссииЗаболели –1 312 310Умерли –22 722Выздоровели –1 024 235Коронавирус в миреЗаболели –37 749 838Умерли –1 085 854Выздоровели –28 257 546Коронавирус сегодня || | | |