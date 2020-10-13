Рост числа зараженных коронавирусом вполне объясним. С наступлением холодов иммунитет становится более уязвим для всевозможных заболеваний, поэтому важно беречь себя и близких.
Рост числа зараженных коронавирусом вполне объясним. С наступлением холодов иммунитет становится более уязвим для всевозможных заболеваний, поэтому важно беречь себя и близких.
Вирусологи отметили, что с каждым месяцем повышается вероятность возникновения новой пандемии. Правда, в данном случае людям грозит не какой-то конкретный вирус, а так называемые супервирусы, устойчивые к актибиотикам.
Из-за коронавируса люди стали чаще пользоваться сильнодействующими препаратами, которые ослабляют природный иммунитет, а заодно дают возможность бактериям приспосабливаться к лекарствам. Впрочем, возможно, очень скоро появится действенное лечение от COVID-19, которое позволит минимизировать риски.
Пока что человечество может помочь себе само – с помощью заботы о собственном здоровье и самочувствии близких. Именно поэтому важно соблюдать дистанцию, а также носить маски в общественных местах.
Коронавирус в Москве
Заболели –
334 813
Умерли –
5 629
Выздоровели –
262 750
Коронавирус в России
Заболели –
1 312 310
Умерли –
22 722
Выздоровели –
1 024 235
Коронавирус в мире
Заболели –
37 749 838
Умерли –
1 085 854
Выздоровели –
28 257 546
Коронавирус сегодня |
|
|
| | | |