Через несколько лет на посту президента Белоруссии будет другой человек, но Александр Лукашенко сохранит влияние на ситуацию в республике. Об этом заявил политолог Алексей Дзермант.

Через несколько лет на посту президента Белоруссии будет другой человек, но Александр Лукашенко сохранит влияние на ситуацию в республике. Об этом заявил политолог Алексей Дзермант.После отставки с президентского поста Александр Лукашенко может возглавить Совет безопасности республики или стать "почетным президентом", считает политолог. Впрочем, считает эксперт, говорить о новой должности Батьки пока рано.Для начала политический режим в Белоруссии должен претерпеть трансформацию. Понадобится много времени, чтобы решить, какой будет роль Лукашенко в новой конфигурации власти, указал эксперт.По его мнению, процесс переформатирования политического режима уже запущен. Но быстрых результатов ждать не стоит: первые итоги будут видны не раньше, чем через три года, считает Дзермант. Окончание конституционной реформы и транзита власти политолог прогнозирует в 2025 году.К этому моменту Лукашенко перестанет быть президентом, но ему нужно время, чтобы подготовить преемника. Но даже после ухода с поста главы государства, нынешний белорусский лидер не потеряет контроль над системой, считает Дзермант."Он останется в ней, просто она изменится, приспособится к новым реалиям, появятся новые люди", – сказал политолог в интервью порталу "Украина.ру".По его словам, никто в Белоруссии не заинтересован в бесконтрольном обрушении политической системы. Поэтому эксперт призвал не ждать резких решений в процессе конституционной реформы.В разгар массовых протестов Александр Лукашенко много говорил об изменении основного закона. Конституционная реформа должна перераспределить власть от президента на другие уровни, в том числе к главам регионов.По данным белорусских СМИ, именно конституционную реформу Лукашенко обсуждал в ходе встречи с политзаключенными в СИЗО КГБ 10 октября. На встрече присутствовали члены Координационного совета белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико.