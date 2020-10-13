Защитят врачей? И. Некрасов, Вязники: Слышал, что в нашу область привезли вакцину от коронавируса. Так ли это и кого будут прививать в первую очередь? Директор департамента ..

Защитят врачей?И. Некрасов, Вязники:Слышал, что в нашу область привезли вакцину от коронавируса. Так ли это и кого будут прививать в первую очередь?Директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова:- Вакцина действительно поступила в регион. Её не так много, как хотелось бы. Массово вакцина от коронавируса, по моим данным, поступит ориентировочно к концу ноября.Сейчас сформировали группу медицинских работников, которых будем прививать в первую очередь. Они работают на первой «линии огня». К концу этого месяца, думаю, закончим работу по первой партии. Каждого пациента осматриваем и обследуем предварительно, чтобы обеспечить максимальную безопасность проведения вакцинации. Радует, что всё проходит без осложнений.