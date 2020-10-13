Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила с идеей ввести в стране единый социальный стандарт жизни граждан. Об этом она рассказала на заседании комиссии по ..

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила с идеей ввести в стране единый социальный стандарт жизни граждан. Об этом она рассказала на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы "Единой России".Матвиенко отметила, что этот параметр не должен разниться в зависимости от места жительства человека. Это позволит освободить россиян от рисков при переезде в другие населенные пункты. Спикер Совфеда почеркнула, что соответствующая программа должна быть понятной и доступной для всех, передает