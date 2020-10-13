В 2020 году во Владимире в целях повышения безопасности пешеходных переходов установлены три новых светофорных объекта: на перекрестке пр. Строителей с ул. Белоконской, на перекрестке ул. ..

В 2020 году во Владимире в целях повышения безопасности пешеходных переходов установлены три новых светофорных объекта: на перекрестке пр. Строителей с ул. Белоконской, на перекрестке ул. Тракторной с ул. Кулибина, в районе дома № 19 на ул. Нижняя Дуброва.До конца октября будут установлены новые светофоры на перекрестке пр. Ленина с ул. Ставровской и на перекрестке улиц Верхняя Дуброва и Нижняя Дуброва. Установка производится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объём финансирования монтажа светофорного объекта на перекрестке пр-та Ленина с ул. Ставровской составляет 1147 тыс. руб., на перекрестке улиц Верхняя Дуброва и Нижняя Дуброва - 2571 тыс. руб.Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» установлены дублирующие дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» над проезжей частью на пешеходных переходах, расположенных:- на ул. Усти-на-Лабе в районе дд. №№ 8, 18, 32,- на перекрестке ул. Усти-на-Лабе и Рокадной дороги,- на ул. Луначарского в районе дд.2 №№ 4 и 31,- на Ерофеевском спуске в районе д. № 27-а по ул. Большая Московская,- на перекрестке ул. Мира - ул. Горького,- на ул. Батурина в районе перекрестка с ул. Мира,- на ул. Верхняя Дуброва в районе пересечения с пр. Ленина,- на ул. Верхняя Дуброва в районе дд №№ 1, 5, 26-ж, 36-а, 40, 44,- на пр. Ленина в районе дд. №№ 35, 36, 47, 63, 65,- на ул. Нижняя Дуброва в районе д. № 19.Также в октябре 2020 года будут проведены работы по установке дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» над проезжей частью на пешеходных переходах, расположенных:- на ул. Мира, дд. №№ 15 и 17,- на ул. Горького, дд. №№ 5 и 44,- на Судогодском шоссе, дд. №№ 15 и 33,- на ул. Красноармейской, д. № 26,- на ул. Егорова, дд. №№ 2, 4, 8, 9, 10, 16,- на ул. Б.Нижегородской, д. № 17,- на ул. Добросельской, дд. №№ 150 и 160,- на ул. Дзержинского, д. № 9.Всего на установку 41 консоли для дорожных знаков и 95 дорожных знаков, размещённых над проезжей частью, из бюджета города выделено 5452,69 тыс. рублей.Ремонт покрытия проезжей части в 2020 году выполнен на площади 190913 квадратных метров.Нанесено термопластиком знаков дорожной разметки на площади 8461 квадратных метров. Объём нанесения дорожной разметки краской составил 82700 квадратных метров.