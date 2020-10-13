«За лучший проект, реализованный социально ориентированной некоммерческой организацией на территории Владимирской области» нко получат по 100 тысяч рублей.

10 некоммерческих организаций удостоены премии «За лучший проект, реализованный социально ориентированной некоммерческой организацией на территории Владимирской области». Каждый финалист получит по100 тысяч рублей. Денежный приз вручат:– Владимирской региональной общественной детско-молодёжной организации содействия и продвижения детских и молодёжных инициатив «Союз первой школы» за проект «Интенсивный образовательный проект «Летняя школа – 2019»;– Владимирскому отдельскому казачьему обществу ВКО «Центральное казачье общество» за проект «Организация и проведение, при информационной поддержке Всероссийского исторического музея, выставки «Казачество на государственной службе»;– Владимирской областной общественной организации по пропаганде здорового образа жизни и профилактике зависимостей «Здоровое поколение» за социальный проект «Друг за друга»;– Владимирскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Молодёжный Союз Юристов Российской Федерации» за проект «Защита потребителя». Оказание адресной правовой помощи социально незащищённым категориям потребителей и повышение потребительской грамотности жителей Владимирской области»;– Владимирской региональной общественной организации «За развитие регионов «Региональная инициатива» за проект «#МыВместе»;– Владимирской региональной общественной организации поддержки семьи, детства и защиты нравственных ценностей «Покров семьи» за проект «Создание Владимирского регионального Центра защиты материнства и детства»;– Владимирской городской общественной организации пенсионеров и инвалидов (ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов) за проект «75-летию Победы – 75 уроков мужества «Великая война – Великая Победа»;– Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза» за проект «Профдайвинг – проект профессиональных проб и квестов»;– Владимирской региональной общественной благотворительной организации «Нечаянная радость» за проект «Центр защиты материнства «Мамин домик» с благотворительным приютом для молодых мам с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию»;– Владимирскому региональному общественному отделению Общероссийской общественной организации «Российский красный крест» за проект «Я умею! Я смогу!» Формирование у подростков навыков оказания первой помощи и популяризации этих знаний в молодёжной среде».