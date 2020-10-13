Подростки познакомились с экспозициями изделий из стекла и хрусталя, начиная с работ стеклодувов второй половины XVIII в. до современных авторских хрустальных композиций.

Подростки познакомились с экспозициями изделий из стекла и хрусталя, начиная с работ стеклодувов второй половины XVIII в. до современных авторских хрустальных композиций.Сотрудники филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Владимирской области в Ленинском районе областного центра, организовали для несовершеннолетних осужденных музей декоративно-прикладного искусства «Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка», размещенный в Троицкой церкви, сообщила пресс-служба ФСИН по Владимирской области.Также, несовершеннолетние, осужденные к наказанию без лишения свободы, посетили МБУ «Молодежный центр» г.Владимира, где сотрудники отдела социально-психологической помощи молодежи провели диагностику личностных особенностей осужденных, оказали подросткам необходимую психологическую помощь.Мероприятия направлены на исправление осужденных, профилактику повторной преступности.