До конца года в детские больницы и поликлинические отделения региона поступит ещё целый ряд современного оборудования.

Новое оборудование поступило в детские больницы и поликлинические отделения Владимирской области по нацпроекту "Здравоохранение". По информации облаздрава, в Александровскую районную детскую больницу поступили ЛОР-комбайн и анализатор мочи, в Ковровскую городскую больницу №2 – УЗИ-аппарат и ЛОР-комбайн. УЗИ-аппараты также получили Ковровская, Кольчугинская, Меленковская, Петушинская, Собинская, Суздальская и Юрьев-Польская районные больницы, Ковровская многопрофильная городская больница №1 и Городская больница Радужного.Кроме того, технический арсенал педиатрической службы Ковровской, Кольчугинской и Селивановской районных больниц пополнили дефибрилляторы, электрокардиографы и офтальмологические приборы. Городская больница №2 Владимира получила современный офтальмологический комплекс, Петушинская районная больница – электрокардиограф и офтальмологическое оборудование, Киржачская районная больница – цифровой рентген-аппарат, Суздальская районная больница – офтальмологическое оборудование.До конца года в детские больницы и поликлинические отделения региона поступит ещё целый ряд современного оборудования. Александровская районная детская больница получит УЗИ-аппарат, гастродуоденоскоп, офтальмологический тонометр, Петушинская районная больница – ЛОР-комбайн, электрокардиограф и офтальмоскопы, Горбольница Радужного – офтальмологическое оборудование, медицинскую мебель, инфомат и электронное табло, Собинская районная больница – электрокардиограф и офтальмологические приборы.