За минувшие сутки в регионе заболели 72 человека.

На территории Владимирской области на 13 октября лабораторно подтверждено ещё 72 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией Из них: 15 во Владимире, 14 в Муромском районе, 13 в Гусь-Хрустальном, 8 в Александровском, 5 в Петушинском, 6 в Ковровском, 4 в Селивановском. 3 в Собинском, 2 в Меленковском, 2 в Вязниковском. Всего на территории региона зарегистрирован 8031 положительный диагноз на Covid-19. Отметим, что это на 10 случаев больше, чем 12 октября.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определён круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.