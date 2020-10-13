Оперативный штаб поделился новыми данными статистики по коронавирусу. В России установлен новый антирекорд по количеству выявленных случаев заражения в день.

Оперативный штаб поделился новыми данными статистики по коронавирусу. В России установлен новый антирекорд по количеству выявленных случаев заражения в день.За последние сутки COVID-19 обнаружили у 13868 граждан, во всех регионах России. Бессимптомными носителями коронавируса оказались 28% заразившихся. Оправились от болезни 7550 человек, скончались – 244.В Москве пока не побит антирекорд по числу выявленных случаев в день (6703 – 7 мая). 13 октября к общему количеству заболевших в столице прибавили 4618. В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили у 557 жителей, в Московской области – 420. Далее в списке идут Ростовская, Нижегородская и Воронежская области с 277, 274 и 211 заразившимися соответственно.За девять с половиной месяцев в России COVID-19 переболели более миллиона человек, скончались – почти 23 тысячи. На сегодняшний день избавиться от коронавируса пытаются свыше 270 тысяч жителей страны.С следующем месяце, согласно прогнозу специалистов, будет наблюдаться пик заболеваемости COVID-19. Однако даже приблизительных цифр никто не называет.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что добровольная массовая вакцинация населения от коронавируса начнется через несколько месяцев. Пока в столице действует ряд ограничений: удаленка для 30% офисных работников, каникулы для школьников и домашний режим для граждан старше 65 лет.