Поиски мальчика продолжаются.

В минувшие выходные Следком объявил о водителя автомобиля, который, по мнению сыщиков, мог бы пролить свет на исчезновение 7-летнего школьника.«Спасибо всем, кто принял участие в поисках. Машина обнаружена, водителя и пассажира допросили, но оперативно значимой информации не получено, расследование уголовного дела продолжается», - пояснили в СУ СК России по Владимирской области.Добавим, что штаб по поиску мальчика , но волонтёры из ПСО «Лиза Алерт» продолжают поиски автономными группами.